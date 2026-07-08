Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Rue Bistour · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Chaussure
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Chaussure sera ouvert gratuitement
L’occasion de (re)découvrir les riches collections du musée, un lieu unique qui met le monde à vos pieds !
Sans oublier les animations l’après-midi !
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Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Chaussure
In celebration of European Heritage Days, the Shoe Museum will be open free of charge.
This is your chance to (re)discover the museum’s rich collections—a unique place that puts the world at your feet!
And don’t forget the afternoon activities!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme
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