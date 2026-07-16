Journées européennes du patrimoine au Site-mémorial du Camp des Milles, Site-mémorial du camp des milles, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine au Site-mémorial du Camp des Milles 19 et 20 septembre Site-mémorial du camp des milles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un patrimoine exceptionnel : le camp des Milles est aujourd’hui le seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Site-mémorial du Camp des Milles vous accueille gratuitement de 10h à 19h (dernière entrée à 17h30) pour découvrir sa riche muséographie

Site-mémorial du camp des milles 40 chemin de la Badesse, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13547 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 39 17 11 http://www.campdesmilles.org/ https://www.facebook.com/www.campdesmilles.org;https://www.instagram.com/campdesmilles/;https://twitter.com/campdesmilles;http://www.campdesmilles.org/pourlademocratie/ UNE AMBITION : RENDRE L’HISTOIRE UTILE AU PRÉSENT

Le Camp des Milles, situé entre Aix-en-Provence et Marseille, est aujourd’hui le seul grand

camp français d’internement et de déportation (1939-1942) encore intact. À partir de son

histoire douloureuse, la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation a réalisé un

travail scientifique pluridisciplinaire novateur, s’appuyant sur l’histoire de la Shoah et d’autres

génocides, et destiné à nourrir son action de mémoire et d’éducation citoyenne. Parking , aménagements pour personne à mobilité réduite

Un patrimoine exceptionnel : le camp des Milles est aujourd’hui le seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact.

©Ministère de la Culture