Descartes

Journées Européennes du Patrimoine

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez René Descartes, Gustave Trouvé et René Boylesve, 3 personalités nées dans la commune. Visite libre des trois musées, visite commentée du musée René Boylesve, découverte de Notre-Dame de Paris via Micro-Folie et représentation de la Cie Zabelle le samedi 19 septembre à 17h00.

Découvrez la vie et les œuvres du philosophe René Descartes (1596-1650), de l’ingénieur électricien Gustave Trouvé (1839-1902) et de l’écrivain et académicien René Boylesve (1867-1926), tous les trois nés dans notre commune.

Visite libre des trois musées.

Visite commentée du musée René Boylesve par l’association.

Découverte de Notre-Dame de Paris grâce à Micro-Folie (musée numérique, casque réalité virtuelle, livret-jeu).

Représentation de la Cie Zabelle le samedi 19 septembre à 17h00. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

Discover René Descartes, Gustave Trouvé, and René Boylesve, three notable figures born in the town. Self-guided tour of the three museums, a guided tour of the René Boylesve Museum, a tour of Notre-Dame de Paris via Micro-Folie, and a performance by the Zabelle Theater Company on Saturday, September

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Descartes a été mis à jour le 2026-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire