Journées Européennes du Patrimoine Descartes
Journées Européennes du Patrimoine Descartes samedi 19 septembre 2026.
Descartes
Journées Européennes du Patrimoine
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez René Descartes, Gustave Trouvé et René Boylesve, 3 personalités nées dans la commune. Visite libre des trois musées, visite commentée du musée René Boylesve, découverte de Notre-Dame de Paris via Micro-Folie et représentation de la Cie Zabelle le samedi 19 septembre à 17h00.
Découvrez la vie et les œuvres du philosophe René Descartes (1596-1650), de l’ingénieur électricien Gustave Trouvé (1839-1902) et de l’écrivain et académicien René Boylesve (1867-1926), tous les trois nés dans notre commune.
Visite libre des trois musées.
Visite commentée du musée René Boylesve par l’association.
Découverte de Notre-Dame de Paris grâce à Micro-Folie (musée numérique, casque réalité virtuelle, livret-jeu).
Représentation de la Cie Zabelle le samedi 19 septembre à 17h00. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 00 musee@ville-descartes.fr
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English :
Discover René Descartes, Gustave Trouvé, and René Boylesve, three notable figures born in the town. Self-guided tour of the three museums, a guided tour of the René Boylesve Museum, a tour of Notre-Dame de Paris via Micro-Folie, and a performance by the Zabelle Theater Company on Saturday, September
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Descartes a été mis à jour le 2026-06-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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