Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique
Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
2026-09-19
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique, les 19 et 20 septembre 2026.
Au programme au couvent
– samedi 14h, visite guidée de l’exposition Nous , par E. Henrard
– samedi 15h à 17h, atelier gratuit Initiation technique du sgraffite sur des pièces crues préalablement tournées, animé par E. Henrard, sans inscription mais 6 personnes max. en même temps.
– dimanche 15h à 17h, atelier céramique gratuit, découverte du modelage pour toute la famille, animé par A. Choubard.
– S + D , exposition Nous , 14 céramistes, de 14h à 18h. .
Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecouventdetreigny89@orange.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique
