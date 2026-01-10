Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique, les 19 et 20 septembre 2026.

Au programme au couvent

– samedi 14h, visite guidée de l’exposition Nous , par E. Henrard

– samedi 15h à 17h, atelier gratuit Initiation technique du sgraffite sur des pièces crues préalablement tournées, animé par E. Henrard, sans inscription mais 6 personnes max. en même temps.

– dimanche 15h à 17h, atelier céramique gratuit, découverte du modelage pour toute la famille, animé par A. Choubard.

– S + D , exposition Nous , 14 céramistes, de 14h à 18h. .

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecouventdetreigny89@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique

L’événement Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales de la Céramique Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-01-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !