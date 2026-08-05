Journées Européennes du Patrimoine Exposition Clamecy un patrimoine à préserver, raviver et transmettre Salle de la Chapelle Médiathèque François Mitterrand Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Clamecy un patrimoine à préserver, raviver et transmettre

Salle de la Chapelle Médiathèque François Mitterrand 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Et si les vieilles pierres avaient des histoires à raconter ? Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine de Clamecy à travers une sélection de photographies anciennes, témoignant de l’histoire et de l’évolution de la ville, qui mettent en lumière des bâtiments, des lieux et des éléments patrimoniaux qui ont façonné l’identité clamecycoise, mais dont certains sont aujourd’hui fragilisés ou menacés par le temps.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Trois monuments emblématiques seront à l’honneur l’église Notre-Dame de Bethléem, le lavoir de Bethléem et la Colonne. Au-delà de la découverte historique, cette exposition se veut aussi un appel à la mobilisation afin de préserver ce patrimoine pour les générations futures. Une occasion de rappeler que le patrimoine est un héritage collectif qu’il appartient à chacun de protéger, de faire vivre et de transmettre.

Nous vous invitons à venir découvrir notre exposition Clamecy: un patrimoine en héritage à préserver, raviver et transmettre , préparée en collaboration avec la Société scientifique et artistique de Clamecy et l’équipe de la médiathèque de Clamecy. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Gratuit .

Salle de la Chapelle Médiathèque François Mitterrand 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 81 ssac.clamecy@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition Clamecy un patrimoine à préserver, raviver et transmettre

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Clamecy un patrimoine à préserver, raviver et transmettre Clamecy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Clamecy Haut Nivernais