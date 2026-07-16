Journées européennes du patrimoine, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Portes ouvertes au Grand-Théâtre

Au gré d’un parcours inédit qui met en avant son patrimoine architectural et ses savoir-faire, le Grand-Théâtre vous ouvre ses portes. Autour du thème « Patrimoine en danger », venez découvrir des épisodes emblématiques de l’histoire de ce joyau du XVIIIe siècle et les secrets de sa magnifique salle à l’italienne.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/journees-europeennes-du-patrimoine-83831 »}]

Portes ouvertes au Grand-Théâtre