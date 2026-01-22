Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle samedi 19 septembre 2026.

Journées Européennes du Patrimoine

Divers lieux de La Rochelle et agglomération La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

C’est la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.
English : European Heritage Days

This is the 43rd edition of the European Heritage Days.

