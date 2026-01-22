Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle
Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Divers lieux de La Rochelle et agglomération La Rochelle Charente-Maritime
C’est la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.
English : European Heritage Days
This is the 43rd edition of the European Heritage Days.
