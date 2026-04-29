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Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien Quai Louis Prunier La Rochelle

Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien Quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Quai Louis Prunier

Adresse : Le Gaée

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Rochelle

Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien

Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:30:00
fin : 2026-06-05 11:45:00

Date(s) :
2026-06-05

Vous êtes une jeune maman, une future maman ou un professionnel de santé et vous souhaitez échanger autour de l’allaitement maternel et du maternage ? Rejoignez-nous pour un moment unique de partage, d’écoute et de conseils, au cœur de La Rochelle.
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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81  lpeylet@hively-hospitality.com

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L’événement Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-25 par Nous La Rochelle

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