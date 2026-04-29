Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien Quai Louis Prunier La Rochelle
Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien Quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 5 juin 2026.
La Rochelle
Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien
Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:30:00
fin : 2026-06-05 11:45:00
Date(s) :
2026-06-05
Vous êtes une jeune maman, une future maman ou un professionnel de santé et vous souhaitez échanger autour de l’allaitement maternel et du maternage ? Rejoignez-nous pour un moment unique de partage, d’écoute et de conseils, au cœur de La Rochelle.
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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
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English :
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L’événement Rencontre -Café Allaitement à La Rochelle Un Moment d’Échange et de Soutien La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-25 par Nous La Rochelle
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