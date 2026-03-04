Quand les jardins de la Préfecture se dévoilent autrement !, Préfecture de la Charente-Maritime, La Rochelle

Quand les jardins de la Préfecture se dévoilent autrement ! Vendredi 5 juin, 10h00 Préfecture de la Charente-Maritime Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Venez découvrir les jardins de la préfecture sous un autre regard !

Préfecture de la Charente-Maritime 38 rue Réaumur 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 27 43 00 Créés au XVIIIe siècle, les jardins de la préfecture regroupent ceux de l’Hôtel Poupet, de l’Hôtel Lanusse et de l’Hôtel Pont des Granges. Habituellement fermés au public, ils ouvrent exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine et, désormais, à l’occasion de la manifestation Rendez-vous aux jardins.

