Journées Européennes du Patrimoine Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
2026-09-19
Visites libres et animations spécifiques notamment autour de l’exposition temporaire Le marché de l’art sous l’Occupation .
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Self-guided tours and special events, notably around the temporary exhibition The Art Market under the Occupation .
