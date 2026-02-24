Journées Européennes du Patrimoine Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Journées Européennes du Patrimoine

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Visites libres et animations spécifiques notamment autour de l’exposition temporaire Le marché de l’art sous l’Occupation .

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

Self-guided tours and special events, notably around the temporary exhibition The Art Market under the Occupation .

