Journées européennes du Patrimoine, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Un week-end spécial pour les 30 ans du CNP.