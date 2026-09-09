Journées européennes du Patrimoine, Les Terrasses du Bosquet, Alès
samedi 19 septembre 2026 · Les Terrasses du Bosquet · Alès
Informations pratiques
Journées européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Les Terrasses du Bosquet Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h
> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h
Un week-end spécial pour les 30 ans du CNP.
À voir aussi à Alès (Gard)
- EXPO-TYPO, XVe-XXIe siècles, Archives municipales, Alès 9 septembre 2026
- « L’Art écrit-il ? », Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès 10 septembre 2026
- Vide-greniers, Notre-Dame-des-Clés, Alès 12 septembre 2026
- Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès 12 septembre 2026
- Typographie, gravure de mots imprimés, Musée PAB, Alès 12 septembre 2026