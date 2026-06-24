JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Moderne Cathédrale Amiens

Amiens

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Moderne Cathédrale

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Théâtre

Entrée libre sur réservation

Vous l’aviez raté le jour anniversaire de l’inauguration ?

Cette courte performance avait tant ébloui le public que nous n’avons pas résisté au plaisir de vous la présenter à nouveau. Carine Goron s’empare du discours inaugural d’André Malraux pour en réactiver toute la puissance visionnaire et politique. À travers cette performance habitée, elle fait résonner l’exigence de la première Maison de la Culture avec les enjeux de création et d’émancipation d’aujourd’hui, et avec les mots de l’anthropologue Tim Ingold, penseur associé, à retrouver en mars.

Avec Marie Filippi, Nelly Pulicani, Pierre Martin-Oriol et Maxence Vandevelde

Dans le cadre du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux

Théâtre

Entrée libre sur réservation

Vous l’aviez raté le jour anniversaire de l’inauguration ?

Cette courte performance avait tant ébloui le public que nous n’avons pas résisté au plaisir de vous la présenter à nouveau. Carine Goron s’empare du discours inaugural d’André Malraux pour en réactiver toute la puissance visionnaire et politique. À travers cette performance habitée, elle fait résonner l’exigence de la première Maison de la Culture avec les enjeux de création et d’émancipation d’aujourd’hui, et avec les mots de l’anthropologue Tim Ingold, penseur associé, à retrouver en mars.

Avec Marie Filippi, Nelly Pulicani, Pierre Martin-Oriol et Maxence Vandevelde

Dans le cadre du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Theater

Free admission with reservation

Did you miss it on the anniversary of the opening?

That short performance so captivated the audience that we couldn’t resist the pleasure of presenting it to you once again. Carine Goron takes up André Malraux’s inaugural address to rekindle all of its visionary and political power. Through this familiar performance, she echoes the demand for the “firstE8re “Maison de la Culture”—linking it to today’s challenges of creation and emancipation, and to the words of anthropologist Tim Ingold, a featured thinker, whom we’ll welcome back in March.

With Marie Filippi, Nelly Pulicani, Pierre Martin-Oriol, and Maxence Vandevelde

As part of the 50th anniversary of André Malraux’s death

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Moderne Cathédrale Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS