Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain Place Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain

Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée d’art contemporain présente sa nouvelle exposition « Voyages au Levant » de Nicolas Bouvier.

Un nouveau rendez-vous photographique d’envergure avec une exposition inédite de clichés de l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier.

.

Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée d’art contemporain presents its new exhibition « Voyages au Levant » by Nicolas Bouvier.

A major new photographic event, with a never-before-seen exhibition of photographs by travel writer Nicolas Bouvier.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération