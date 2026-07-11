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AGENDA · Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain Place Provence Montélimar

samedi 19 septembre 2026 · Place Provence · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Provence
Adresse
Musée d'Art Contemporain
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain

Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Musée d’art contemporain présente sa nouvelle exposition « Voyages au Levant » de Nicolas Bouvier.
Un nouveau rendez-vous photographique d’envergure avec une exposition inédite de clichés de l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier.
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Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45  arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

The Musée d’art contemporain presents its new exhibition « Voyages au Levant » by Nicolas Bouvier.
A major new photographic event, with a never-before-seen exhibition of photographs by travel writer Nicolas Bouvier.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération

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