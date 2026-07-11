Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain Place Provence Montélimar
samedi 19 septembre 2026 · Place Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain
Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée d’art contemporain présente sa nouvelle exposition « Voyages au Levant » de Nicolas Bouvier.
Un nouveau rendez-vous photographique d’envergure avec une exposition inédite de clichés de l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier.
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Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
The Musée d’art contemporain presents its new exhibition « Voyages au Levant » by Nicolas Bouvier.
A major new photographic event, with a never-before-seen exhibition of photographs by travel writer Nicolas Bouvier.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée d’art contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération
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