JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A la découverte d’un monument historique d’exception le Palais des Rois de Majorque

.

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover an exceptional historic monument: the Palace of the Kings of Majorca

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME