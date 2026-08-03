JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Archers · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A la découverte d’un monument historique d’exception le Palais des Rois de Majorque
.
Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr
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English :
Discover an exceptional historic monument: the Palace of the Kings of Majorca
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
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