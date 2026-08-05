Journées Européennes du Patrimoine Promenade commentée Regard sur un patrimoine méconnu le cimetière de Clamecy Cimetière de Clamecy Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Journées Européennes du Patrimoine Promenade commentée Regard sur un patrimoine méconnu le cimetière de Clamecy

Cimetière de Clamecy Allée du Cimetière Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez explorer un patrimoine méconnu, où l’histoire locale, les destins individuels et la mémoire collective se rencontrent au détour des allées du cimetière de Clamecy. Souvent perçu comme un simple espace de recueillement, il constitue pourtant un véritable témoignage du passé de la ville et de ses habitants. Cette promenade vous permettra de découvrir l’histoire des anciens cimetières clamecycois, les tombes de plusieurs personnalités locales qui ont marqué l’histoire de Clamecy et le carré militaire, lieu de mémoire dédié aux soldats morts pour la France. Durée de la visite entre 1h30 et 2h Gratuit .

Cimetière de Clamecy Allée du Cimetière Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 81 ssac.clamecy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Promenade commentée Regard sur un patrimoine méconnu le cimetière de Clamecy

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Promenade commentée Regard sur un patrimoine méconnu le cimetière de Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Clamecy Haut Nivernais