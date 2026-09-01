Journées européennes du patrimoine Tours
samedi 19 septembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Journées européennes du patrimoine
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, accédez gratuitement au centre d’art et découvrez en compagnie d’un·e médiateur·ice les coulisses de l’architecture du CCC OD et les expositions du moment.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, accédez gratuitement au centre d’art et découvrez en compagnie d’un·e médiateur·ice les coulisses de l’architecture du CCC OD et les expositions du moment. .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
%C0 During theEuropean Heritage Days, enjoy free admission to the art center and, accompanied by a docent, discover the behind-the-scenes architecture of the CCC OD and the current exhibitions.
L’événement Journées européennes du patrimoine Tours a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37
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