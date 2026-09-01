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AGENDA · Tours

Journées européennes du patrimoine Tours

samedi 19 septembre 2026 · Tours

Journées européennes du patrimoine Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
1 parvis Jean Germain
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Tours

Journées européennes du patrimoine

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, accédez gratuitement au centre d’art et découvrez en compagnie d’un·e médiateur·ice les coulisses de l’architecture du CCC OD et les expositions du moment.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, accédez gratuitement au centre d’art et découvrez en compagnie d’un·e médiateur·ice les coulisses de l’architecture du CCC OD et les expositions du moment.   .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00 

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English :

%C0 During theEuropean Heritage Days, enjoy free admission to the art center and, accompanied by a docent, discover the behind-the-scenes architecture of the CCC OD and the current exhibitions.

L’événement Journées européennes du patrimoine Tours a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37

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