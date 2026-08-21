Journées Européennes du Patrimoine Un autre regard sur le patrimoine bâti de Clamecy Quai des Îles Clamecy
dimanche 20 septembre 2026 · Quai des Îles · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Journées Européennes du Patrimoine Un autre regard sur le patrimoine bâti de Clamecy
Quai des Îles Ecomusée de la Lavandière Ville de Clamecy Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association des Maisons Paysannes de France Délégation Nièvre en partenariat avec l’association Au Fil des Lavoirs de Clamecy et la Fondation du Patrimoine vous propose un autre regard sur le patrimoine bâti de Clamecy, avec au programme
10h/12h Visite de l’écomusée des Lavandières (lavoir du quai des Iles à Clamecy)
12h30/14h Pique-nique tiré du sac au bord de l’eau entrecoupé de témoignages de lavandières
14h30 Départ à l’angle du Bd Misset et de la rue des Moulins de la Ville (devant le magasin de brocante) et retour au même point vers 15h45
– Un parcours interactif avec les promeneurs pour relever et décrire les éléments des façades, dater et rendre lisible le visible
16h Rendez-vous au lavoir de Bethléem (5 quai de Bethléem)
– Accueil par l’association Au Fil des Lavoirs . Projet de restauration du lavoir avec la Fondation du Patrimoine
– Installations d’art contemporain par Raluca Draniceanu (les 19 et 20 septembre) au lavoir
16h30 Clôture de la journée avec chansons des lavoirs et des lavandières par la chorale Canzonetta
Gratuit .
Quai des Îles Ecomusée de la Lavandière Ville de Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes du Patrimoine Un autre regard sur le patrimoine bâti de Clamecy
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Un autre regard sur le patrimoine bâti de Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais
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