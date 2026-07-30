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Little Films Festival Un Petit Air de Famille Cinéma Casino Clamecy

mercredi 26 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

Little Films Festival Un Petit Air de Famille Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
4 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Clamecy

Little Films Festival Un Petit Air de Famille

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:10:00

Date(s) :
2026-08-26 2026-08-29

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Un Petit Air de Famille Dès 3 ans 43mn La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little Films Festival Un Petit Air de Famille

L’événement Little Films Festival Un Petit Air de Famille Clamecy a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Clamecy Haut Nivernais

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