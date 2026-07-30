Little Films Festival Un Petit Air de Famille Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Little Films Festival Un Petit Air de Famille

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 11:10:00

Date(s) :

2026-08-26 2026-08-29

Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Un Petit Air de Famille Dès 3 ans 43mn La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr

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English : Little Films Festival Un Petit Air de Famille

L’événement Little Films Festival Un Petit Air de Famille Clamecy a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Clamecy Haut Nivernais