Clamecy

Sortie culturelle par la Société scientifique et artistique de Clamecy Le Creusot, sur les pas de la famille Schneider

Départ de Clamecy Clamecy Clamecy Nièvre

Tarif : 105 – 105 – 105 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 07:00:00

fin : 2026-08-29 19:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La Société scientifique et artistique de Clamecy vous propose une journée-découverte au Creusot sur les pas de la famille Schneider, le samedi 29 août 2026 (déplacement en bus) Départ de Clamecy à 7h00.

Au programme visite du château de la Verrerie et de ses différents lieux d’expositions, visite commentée de l’atelier de restauration de la locomotive 241P17, fabriquée par les établissements Schneider en 1949, et dégustation de vins de Bourgogne Déjeuner insolite typiquement bourguignon à bord d’un train champêtre.

Arrivée à Clamecy à 19h30 Renseignements et inscriptions auprès de la SSAC AVANT LE 12 MAI 2026 au 03 86 27 30 81 ou par mail ssac.clamecy@orange.fr. .

Départ de Clamecy Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 81 ssac.clamecy@orange.fr

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English : Sortie culturelle par la Société scientifique et artistique de Clamecy Le Creusot, sur les pas de la famille Schneider

L’événement Sortie culturelle par la Société scientifique et artistique de Clamecy Le Creusot, sur les pas de la famille Schneider Clamecy a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Clamecy Haut Nivernais