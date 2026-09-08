Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée de l’exposition au CAIRN, foyer d’art contemporain, CAIRN, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée de l’exposition au CAIRN, foyer d’art contemporain 19 et 20 septembre CAIRN Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Sammy Stein. Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée.

Sammy Stein compte parmi les figures remarquables du dessin et de la BD contemporaine. D’Alexandra David-Neel à Perdrizet, laissez-vous surprendre par un univers foisonnant rassemblant images, récits, dessins, et personnages, autant de surgissements fantastiques dans le réel.

Visites commentées samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h.

Gratuit sur réservation au 04 92 62 11 73

A partir de 12 ans

Exposition visible du 11 septembre au 1er novembre, accès libre, tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Programme culturel associé à l’exposition dès le 1er septembre, infos sur : www.cairncentredart.org

CAIRN 10 Montée du Parc St Benoît, 04000 Digne-Les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 62 11 73 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation.cainr@ambulo.fr »}] [{« link »: « http://www.cairncentredart.org »}]

Cet automne au Cairn, foyer d’art contemporain, l’artiste Sammy Stein explore les frontières entre réel, fiction et fantastique à partir des récits et archives de Digne. art contemporain dessin contemporain