Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée, Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée 11 septembre – 2 novembre Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre, visite commentée sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-11-02T09:00:00+01:00 – 2026-11-02T17:00:00+01:00

Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée

Dessinateur, auteur, éditeur, Sammy Stein développe depuis plusieurs années une œuvre où, à travers le dessin imprimé, émergent des histoires singulières. Il présente des univers où se rencontrent paysages imaginaires, objets mystérieux, architectures mentales, collections réelles ou fictives et aventures de l’esprit.

En résidence au sein du pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains, Sammy Stein a poursuivi une recherche notamment nourrie par les écrits d’Alexandra David-Neel. Voyageuse, écrivaine et exploratrice de mondes autant civilisationnels qu’intérieurs, cette dernière a légué à la ville de Digne son œuvre, sa maison et sa collection.

L’exposition Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée agit comme un révélateur et met à jour la porosité fictionnelle qu’il peut y avoir entre différents récits et références rencontrés à Digne-les-Bains, en se concentrant sur ces instants où le fantastique surgit dans le réel. Des rituels tibétains décrits par David-Neel (qui se jouait du goût occidental pour le sensationnel) résonnent soudainement avec d’autres rencontres dignoises : l’œuvre de Jean Perdrizet, qui entendait communiquer avec les morts ou les extraterrestres, la présence fantomatique des sculptures en marbre qui rythment les vues et les rues de Digne, ainsi que des courriers extraterrestres d’Ummites.

Entrée libre et gratuite tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Visites commentées sur réservation tous les lundis à 15h – tous publics

04 92 62 11 73

Programme culturel associé à l’exposition dès le 1er septembre, infos sur : www.cairncentredart.org

Cairn, foyer d’art contemporain 10 montée Parc Saint-Benoît – 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cairncentredart.org »}]

Du 11 septembre au 1er novembre au Cairn, Sammy Stein explore les frontières entre réel, fiction et fantastique à partir des récits et archives de Digne. Vernissage le 10 septembre à 18h.

Jean-Philippe Bretin