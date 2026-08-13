Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Nef napoléonienne des thermes de Barèges et exposition sur l’histoire du funiculaire Thermes Barèges

Informations pratiques

Barèges

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Nef napoléonienne des thermes de Barèges et exposition sur l’histoire du funiculaire

Thermes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’histoire thermale et technique de Barèges à travers la découverte commentée de la nef napoléonienne des thermes, témoin du prestige impérial accordé à la station au XIXᵉ siècle.

-Gratuit.

-Sur inscription pour la visite. .

Thermes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 68 02

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English :

Delve into the history of Barèges’ thermal baths and engineering through a guided tour of the Napoleonic-era wing of the thermal baths, a testament to the imperial prestige bestowed upon the resort in the 19th century.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Nef napoléonienne des thermes de Barèges et exposition sur l’histoire du funiculaire Barèges a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65