Journées européennes du patrimoine Visite de la réserve de livres anciens Médiathèque intercommunale Montélimar
Journées européennes du patrimoine Visite de la réserve de livres anciens Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 26 septembre 2026.
Montélimar
Journées européennes du patrimoine Visite de la réserve de livres anciens
Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Médiathèque intercommunale ouvre sa réserve et vous propose de découvrir quelques-uns de ces trésors (livres précieux du XVe, journaux datant de l’apparition de la presse illustrée…)
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Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
As part of the European Heritage Days, the Médiathèque intercommunale opens its storeroom and invites you to discover some of these treasures (precious books from the 15th century, newspapers dating from the advent of the illustrated press…)
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite de la réserve de livres anciens Montélimar a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération
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