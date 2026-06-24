JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite de l’exposition, conférence Amiens

Amiens

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite de l’exposition, conférence

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

JUSQU’AU DIM 20 SEPT

MCA et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole — Place Notre Dame

Une exposition d’envergure qui retrace six décennies d’audace artistique et architecturale à travers des archives et coulisses inédites.

Avant de se projeter dans la nouvelle direction prise par la Maison, venez prendre le temps de parcourir la rétrospective monumentale consacrée à la première Maison de la Culture de France construite à cet effet. Histoires de volontés politiques, d’orientations artistiques affirmées, de présences créatives marquantes et d’aventures pionnières, la MCA dévoile son extraordinaire patrimoine sensible sur deux sites dans le Hall Matisse et au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole, place Notre-Dame. L’occasion de jeter un œil en coulisses, et, avant que ne se referment les portes de l’exposition, de raviver des souvenirs ou de découvrir, par des témoignages piquants ou des archives insolites, l’Histoire de ce monument emblématique pour tous les amiénois.

En se lançant dans l’aventure du commissariat d’exposition pour les 60 ans de la MCA, Xavier Dousson et Simon Texier, enseignants-chercheurs, ont fait quelques découvertes, qu’ils partageront avec le public, le samedi 19 septembre au CIAP.

Visites conduites par le CIAP sur les deux sites de 14h à 19h.

JUSQU’AU DIM 20 SEPT

MCA et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole — Place Notre Dame

Une exposition d’envergure qui retrace six décennies d’audace artistique et architecturale à travers des archives et coulisses inédites.

Avant de se projeter dans la nouvelle direction prise par la Maison, venez prendre le temps de parcourir la rétrospective monumentale consacrée à la première Maison de la Culture de France construite à cet effet. Histoires de volontés politiques, d’orientations artistiques affirmées, de présences créatives marquantes et d’aventures pionnières, la MCA dévoile son extraordinaire patrimoine sensible sur deux sites dans le Hall Matisse et au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole, place Notre-Dame. L’occasion de jeter un œil en coulisses, et, avant que ne se referment les portes de l’exposition, de raviver des souvenirs ou de découvrir, par des témoignages piquants ou des archives insolites, l’Histoire de ce monument emblématique pour tous les amiénois.

En se lançant dans l’aventure du commissariat d’exposition pour les 60 ans de la MCA, Xavier Dousson et Simon Texier, enseignants-chercheurs, ont fait quelques découvertes, qu’ils partageront avec le public, le samedi 19 septembre au CIAP.

Visites conduites par le CIAP sur les deux sites de 14h à 19h. .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THROUGH SUN, SEPT. 20

MCA and the Center for the Interpretation of Architecture and Heritage (CIAP) of Amiens Métropole Place Notre Dame

A major exhibition tracing six decades of artistic and architectural boldness through previously unseen archives and behind-the-scenes footage.

Before looking ahead to the new direction the Maison is taking, take the time to explore this monumental retrospective dedicated to the “first” Maison de la Culture in France built specifically for this purpose. A story of political will, bold artistic visions, influential creative figures, and pioneering endeavors, the MCA unveils its extraordinary cultural heritage at two locations: in the Matisse Hall and at the Center for the Interpretation of Architecture and Heritage of Amiens Métropole, on Place Notre-Dame. This is an opportunity to take a peek behind the scenes and, before the exhibition closes, to rekindle memories or discover—through vivid personal accounts and unusual archival materials— the history of this iconic monument for all Amiens residents.

While embarking on the adventure of curating an exhibition for the MCA’s 60th anniversary, Xavier Dousson and Simon Texier, professors and researchers, made a few discoveries that they will share with the public on Saturday, September 19, at the CIAP.

Guided tours led by the CIAP will take place at both sites from 2:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Visite de l’exposition, conférence Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS