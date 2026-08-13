Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Losmonerie Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Aixe-sur-Vienne

Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Losmonerie

Château de Losmonerie 17 route de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le château de Losmonerie dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026. Erigé en 1540 dans le style d’une maison Renaissance à la campagne. Tapisserie et mobilier classés Monuments Historiques.

Trois jardins ayant obtenus le label Jardin Remarquable sont également à découvrir un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques, un jardin gourmand proposant plus de 100 variétés de framboises et un jardin sauvage sur les bords de Vienne.

Visite de l’intérieur du château avec son mobilier classé, visite des jardins avec dégustation de framboises, jeux pour les enfants sur la biodiversité.

Petite fête des plantes de fruitiers hors du commun et agrumes rustiques avec la présence de 5 à 6 pépiniéristes de la région Nouvelle-Aquitaine.

Visite sans réservation. .

Château de Losmonerie 17 route de Losmonerie Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine g2villelume@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Losmonerie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Val de Vienne