Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée découverte de Senlis, Office de Tourisme – Bureau de Senlis, Senlis
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme - Bureau de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée découverte de Senlis 19 et 20 septembre Office de Tourisme – Bureau de Senlis Oise
6€ tarif unique, durée 1h30, réservation fortement conseillée, nombre de places limité!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez (re)découvrir le patrimoine que les siècles passés nous ont laissé:
Le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet. La cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique. La muraille gallo-romaine, les ruelles, les hôtels particuliers… et certains lieux privés exceptionnellement ouverts pour les Journées européennes du Patrimoine.
Office de Tourisme – Bureau de Senlis Place du Parvis Notre-Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 67 37 37 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/ https://www.facebook.com/chantillysenlistourisme [{« type »: « email », « value »: « accueil@chantilly-senlis-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344673737 »}]
Venez (re)découvrir le patrimoine que les siècles passés nous ont laissé
Chantilly-Senlis Tourisme
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