Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée découverte de Senlis, Office de Tourisme – Bureau de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée découverte de Senlis 19 et 20 septembre Office de Tourisme – Bureau de Senlis Oise

6€ tarif unique, durée 1h30, réservation fortement conseillée, nombre de places limité!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine que les siècles passés nous ont laissé:

Le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet. La cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique. La muraille gallo-romaine, les ruelles, les hôtels particuliers… et certains lieux privés exceptionnellement ouverts pour les Journées européennes du Patrimoine.

Office de Tourisme – Bureau de Senlis Place du Parvis Notre-Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 67 37 37 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/ https://www.facebook.com/chantillysenlistourisme [{« type »: « email », « value »: « accueil@chantilly-senlis-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344673737 »}]

Venez (re)découvrir le patrimoine que les siècles passés nous ont laissé

Chantilly-Senlis Tourisme