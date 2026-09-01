Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine Visite Guidée d’une Cabine de Conduite en Gare de Bourges

Place du Général Leclerc Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine, une visite guidée d’une cabine de conduite en gare de Bourges. 5 personnes maximum par visite de 30 minutes environ.

Installez-vous dans une cabine de conduite et découvrez le quotidien de celles et ceux qui conduisent les trains. Profitez de cette rencontre privilégiée pour échanger avec un conducteur ou une conductrice sur son métier, ses missions et son environnement de travail.

Une expérience originale pour découvrir les coulisses du monde ferroviaire ! .

Place du Général Leclerc Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

For Heritage Days, a guided tour of a train cab at the Bourges train station. Maximum of 5 people per tour, lasting approximately 30 minutes.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite Guidée d’une Cabine de Conduite en Gare de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT BOURGES