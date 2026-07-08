Journées Europénnes du Patrimoine Atelier cyanotype au Musée d’art contemporain Place Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Journées Europénnes du Patrimoine Atelier cyanotype au Musée d’art contemporain

Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’art du cyanotype. Le Musée d’art contemporain propose un atelier pour vous faire découvrir cette technique de façon ludique.

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Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Come and discover the art of cyanotype. The Musée d’art contemporain offers a workshop to help you discover this technique in a fun way.

L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Atelier cyanotype au Musée d’art contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération