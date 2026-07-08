Journées Europénnes du Patrimoine Atelier cyanotype au Musée d’art contemporain Place Provence Montélimar
samedi 19 septembre 2026 · Place Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Journées Europénnes du Patrimoine Atelier cyanotype au Musée d’art contemporain
Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’art du cyanotype. Le Musée d’art contemporain propose un atelier pour vous faire découvrir cette technique de façon ludique.
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Place Provence Musée d’Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
Come and discover the art of cyanotype. The Musée d’art contemporain offers a workshop to help you discover this technique in a fun way.
L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Atelier cyanotype au Musée d’art contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération
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