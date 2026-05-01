Journées Mondiales de la Topiaire Ainay-le-Vieil
Journées Mondiales de la Topiaire Ainay-le-Vieil dimanche 10 mai 2026.
Ainay-le-Vieil
Journées Mondiales de la Topiaire
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le temps d’un week-end, plusieurs dizaines de parcs et jardins prive´s et publics en France, en Europe et aux USA, proposeront de multiples animations visites guide´es, conférences, de´monstrations de taille, conseils botaniques, expositions…
Au Château d’Ainay-le-Vieil, dimanche 10 mai à 10 h 30 et à 15 h* intervention de Florent Emanuel, le chef jardinier du Château d’Ainay-le-Vieil. Après un bref historique de l’art topiaire et des différentes techniques qui existent, il fera une démonstration en taillant devant les visiteurs une topiaire en formation 11 .
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 boutique@chateau-ainaylevieil.fr
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English :
Over the weekend, dozens of private and public parks and gardens in France, Europe and the USA will be offering a wide range of activities: guided tours, lectures, pruning demonstrations, botanical advice, exhibitions?
L’événement Journées Mondiales de la Topiaire Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-05 par BERRY
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