Ainay-le-Vieil

Journées Mondiales de la Topiaire

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le temps d’un week-end, plusieurs dizaines de parcs et jardins prive´s et publics en France, en Europe et aux USA, proposeront de multiples animations visites guide´es, conférences, de´monstrations de taille, conseils botaniques, expositions…

Au Château d’Ainay-le-Vieil, dimanche 10 mai à 10 h 30 et à 15 h* intervention de Florent Emanuel, le chef jardinier du Château d’Ainay-le-Vieil. Après un bref historique de l’art topiaire et des différentes techniques qui existent, il fera une démonstration en taillant devant les visiteurs une topiaire en formation 11 .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 boutique@chateau-ainaylevieil.fr

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English :

Over the weekend, dozens of private and public parks and gardens in France, Europe and the USA will be offering a wide range of activities: guided tours, lectures, pruning demonstrations, botanical advice, exhibitions?

L’événement Journées Mondiales de la Topiaire Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-05 par BERRY