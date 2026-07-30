Journées nationales de l’architecture Aix-en-Provence
jeudi 15 octobre 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Journées nationales de l’architecture
Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2026. Divers lieux en centre ville et périférie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-15
Les Journées nationales de l’architecture reviennent pour une nouvelle édition, consacrée au thème Réhabiliter bâtir l’avenir .
Chaque année, les Journées nationales de l’architecture proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture. Elles sont aussi l’occasion de mettre en valeur le travail des architectes et de permettre au grand public de les rencontrer.
Les Journées nationales de l’architecture sont organisées par le ministère de la Culture et mises en œuvre par les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Elle bénéficie de nombreux soutiens institutionnels et médias. .
Divers lieux en centre ville et périférie Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The National Architecture Days are back for a new edition, dedicated to the theme Rehabilitate: Building the Future.
L’événement Journées nationales de l’architecture Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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