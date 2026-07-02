Journées nationales de l’architecture, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

samedi 17 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Journées nationales de l’architecture 17 et 18 octobre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-4 »}]

De l’hôtel particulier au musée, le bâti du MADD décrypté grâce à des visites et médiations. JNA musée

Célia Uhalde