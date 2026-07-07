Journées nationales des artistes Tence Espace Culturel Tence

Informations pratiques

Tence

Journées nationales des artistes

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Les 2, 3 et 4 octobre 2026, place aux Journées Nationales des Artistes ! 3 jours de fête, d’ateliers ouverts et de performances pour célébrer la création, rencontrer les talents de nos régions et vibrer ensemble au rythme de l’art sous toutes ses formes.

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Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@tectence.fr

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English :

On October 2, 3, and 4, 2026, it’s time for the National Artists’ Days! Three days of festivities, open workshops, and performances to celebrate creativity, discover the talents of our regions, and come together to experience the thrill of art in all its forms.

L’événement Journées nationales des artistes Tence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon