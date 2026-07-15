Journées Paris Réseau Danse | Johana Malédon et Chris Fargeot & Natasha Kastet Kiliachikhina Théâtre L’étoile du nord Paris

Informations pratiques

dear de Johana Malédon

dear est une pièce née d’une correspondance épistolaire entre une chorégraphe et une scénographe, développée entre Paris et Berlin. Chacune construit un monde à distance, avant de le confronter sur scène. Le projet est né d’un désir de rencontre, mais aussi du constat d’un écart : entre deux pratiques, deux temporalités, deux manières d’agir. Là où la chorégraphie se déploie dans le présent du corps, la scénographie opère souvent en amont, dans l’ombre, en modifiant les conditions dans lesquelles le corps évolue. Sur scène, ces logiques ne se superposent pas. Elles coexistent, se frottent, se déplacent.

Entre transformation de l’espace et adaptation du corps, leurs actions se croisent, se décalent, ou se manquent. À partir de parpaings, un espace commun se dessine peu à peu, au fil des manipulations, du poids, de la fatigue. Les gestes déplacent la matière, parfois la brisent, laissent apparaître des traces, de la poussière. Le corps s’y engage, cherche un appui, perd l’équilibre, recommence. Certaines actions se prolongent, d’autres restent en suspens, comme en attente d’une réponse.

Entre effort, répétition et transformation, une tension s’installe. Comment faire ensemble dans un espace qui ne facilite pas la rencontre ? Comment faire place à une douceur qui ne se donne pas d’elle-même ?

La pièce avance comme une tentative. Elle prend le temps, suit les décalages, insiste là où ça résiste. Rester en relation, même lorsque tout ne s’aligne pas.

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Elles jouent pour toi de Chris Fargeot et Natasha «Kastet» Kiliachikhina

Natasha « Kastet » Kiliachikhina et Chris Fargeot se rencontrent dans les salles d’entraînement de break parisiennes. Aujourd’hui elles se questionnent sur ce langage, sa physicalité, et ce qu’il laisse sur les corps, les identités au fil du temps.

Elles jouent pour toi propose un temps suspendu. Un espace où le break se donne à voir autrement, dans sa continuité, sa rigueur et sa vulnérabilité. Un dialogue à travers la danse, la musique, la joie.

Sur le sol, dans l’effort et la répétition, les corps cessent progressivement d’être identifiés comme féminins ou masculins. Ils deviennent formes, énergies, présences. Le break permet de sortir des représentations habituelles du corps. Il ouvre un espace où la brutalité et la délicatesse coexistent, où la force et la fragilité se répondent.

Depuis 2015, le Paris Réseau Danse soutient et accompagne des artistes dans la création et la diffusion de leur pièce chorégraphique. Lors de quatre journées de représentations, un parcours mettant en lumière la diversité et la vitalité de la création contemporaine est proposé. Plateau partagé.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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