Journées Paris Réseau Danse | Le Grand Rassemblement des Veilleurs, Joanne Leighton micadanses-Paris Paris

Informations pratiques

Pendant une après-midi, micadanses et ses alentours deviennent le terrain d’un parcours mêlant performances, installations et participations, pour un temps de célébration, de transmission et de partage. Le Grand Rassemblement réunit différentes générations de Veilleur·euses et d’artistes chorégraphiques de la compagnie WLDN, faisant dialoguer mémoires et expériences, héritage et renouveau, tout en ouvrant ce patrimoine chorégraphique à toutes et tous.

Des performances in situ et participatives, une installation des traces photographiques, manuscrites et sonores du projet ainsi qu’une marche ouverte à toutes et tous, seront organisées. Le public pourra également assister à la première du documentaire consacré au Cycle des Veilleurs, réalisé par Jérémy Tran. Joanne Leighton créera une nouvelle version de Traces, sur une composition musicale originale de Peter Crosbie, interprétée par un groupe intergénérationnel de dix danseur·euses, réunissant de fidèles artistes de la compagnie ainsi qu’une nouvelle génération d’interprètes.

Chorégraphie et direction : Joanne Leighton

Artistes chorégraphiques : Anthony Barreri, Hippolyte Desneux, Marie Fonte, Cassandre Guerdat, Flore Khoury, Sabine Rivière, Antoine Roux-Briffaud…

Collaboration artistique : Marie Fonte

Création bande sonore et musique originale : Peter Crosbie

WLDN / Joanne Leighton est artiste complice au Grand R – Scène nationale la Roche-sur-Yon ; artiste associée au Théâtre de Beauvaisis, Scène nationale 2024-2026. WLDN est subventionnée par la DRAC Île-de-France au titre des compagnies conventionnées et par la Région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle.

▶︎ gratuit et ouvert à tous.tes. Dans le cadre des Journées Paris Réseau Danse et des Journées Européennes du Patrimoine.

Le Grand Rassemblement des Veilleurs a été imaginé afin d’interroger l’héritage de l’œuvre unique et monumentale Le Cycle des Veilleurs (2021 – 2025), créée pour l’Olympiade Culturelle des JOP de Paris 2024. C’est un événement fédérateur, porté par micadanses et le Paris Réseau Danse, fidèles partenaires de la compagnie depuis de nombreuses années.

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

micadanses-Paris 15 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

https://micadanses.com/evenements/le-grand-rassemblement-des-veilleurs/ https://www.facebook.com/micadansesParis/ https://www.facebook.com/micadansesParis/



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