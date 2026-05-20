Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne
Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne dimanche 7 juin 2026.
Aixe-sur-Vienne
Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard
Ferme de Puy Panard Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Entre amis ou en famille, venez passer un dimanche à la campagne où les deux maîtres-mots sont la convivialité et la bonne humeur.
Venez visiter la ferme ainsi que le laboratoire de transformation.
Puis, vous pourrez poursuivre la journée à la ferme en réservant le repas porc et agneau à la broche.
D’autres animations seront au rendez-vous. .
Ferme de Puy Panard Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 35 91 lafermedupuypanard@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard
L’événement Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Aixe-sur-Vienne 30 mai 2026
- Projection débat dans le cadre de la semaine des rivières Aixe-sur-Vienne 1 juin 2026
- Balade touristique Aixe-sur-Vienne 6 juin 2026
- À la découverte des jardins du château de Losmonerie, jardin remarquable depuis 2023, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne 6 juin 2026
- Sortie LPO – observation des oiseaux en bords de Vienne à Losmonerie, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne 6 juin 2026