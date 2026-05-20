Aixe-sur-Vienne

Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard

Ferme de Puy Panard Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Entre amis ou en famille, venez passer un dimanche à la campagne où les deux maîtres-mots sont la convivialité et la bonne humeur.

Venez visiter la ferme ainsi que le laboratoire de transformation.

Puis, vous pourrez poursuivre la journée à la ferme en réservant le repas porc et agneau à la broche.

D’autres animations seront au rendez-vous. .

Ferme de Puy Panard Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 35 91 lafermedupuypanard@orange.fr

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English : Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard

L’événement Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne