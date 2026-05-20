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Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne

Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne

Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Ferme de Puy Panard

Ville : 87700 Aixe-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 27 Tarif de base plein tarif

Aixe-sur-Vienne

Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard

Ferme de Puy Panard Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Entre amis ou en famille, venez passer un dimanche à la campagne où les deux maîtres-mots sont la convivialité et la bonne humeur.
Venez visiter la ferme ainsi que le laboratoire de transformation.
Puis, vous pourrez poursuivre la journée à la ferme en réservant le repas porc et agneau à la broche.
D’autres animations seront au rendez-vous.   .

Ferme de Puy Panard Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 35 91  lafermedupuypanard@orange.fr

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English : Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard

L’événement Journées portes ouvertes à la Ferme du Puy Panard Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne

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