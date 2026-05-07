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Journées Portes ouvertes Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Journées Portes ouvertes Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Journées Portes ouvertes Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mardi 26 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Programme de la semaine :

MARDI 26 MAI

SITE DURANTI :

Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel

10:00-13:00, Auditorium, 14:00-17:00, salle Rostand

Déchiffrage piano, classe de Sandrine Constantin

15:30-20:30,
salle Rameau

Contrebasse, classe de Charlotte Testu

16:00-19h30, cours,
dont Atelier découverte Contrebasse 16:30-17:00, Salle Delalande

Violon AMPIC 1, classe de Sophie Martin

17:00-18:30,
salle Hotteterre

Danse classique, classe d’isabelle Renard

Salle Chadinoff, 17:00-18:00,
classe 1C1, 18:00-19:30, classe 1C3

Chœurs, classe de Christophe Barroso

Salle des
Ensembles, 17:00-19:00, Chœur
Préparatoire, 19:00-20:30, Chœur Pop

Orchestre d’Harmonie, classe de Pierre Boutillier

17:30-20:00,
Auditorium

Violon classe de Sophie Martin

18:30-19:30,
salle Hotteterre

SITE PIVER :

Chant baroque et atelier lyrique, classe de Julie
Hassler

Salle Nina Simone

11:00-12:30 et 13:30-15:00,
chant baroque

15:00 à 17:00, répétition
d’Atys de Lully par les étudiants de l’atelier lyrique baroque

Danse ancienne, classe de Ana Yepes

Salle Anna Halprin

15:45-17:00,
niveau avancé, 17:00-18:15, niveau intermédiaire, 18:15-19:30, niveau débutant

Pianoforte, classe de Natalia Valentin

Cours 12:20-14-30
et 16:30-17:10, Salle Clara Schumann

Présentation de
pianoforte 17:00-17:30, Salle Clara Schumann

JAZZ : Concert des classes de jazz de
Stéphane Audard
aux côtés du trompettiste Yoann LOUSTALOT

12:00-13:30 Auditorium

MERCREDI 27 MAI

SITE DURANTI :

Accompagnement à l’inscription
au conservatoire

09:30-18:00

Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel

10:30-12:30, Cours
Inter-Cycles, Auditorium, 13h30-17h30, Cours, salle Rostand

Danse jazz, classe de Cléa Docteur

10:30-12:00, classe
CHAD 6ème, 12:00-13:30, classe CHAD 4ème, Salle Chadinoff

Danse classique, classe de Valérie Grialou

10:45-12:15 classe
CHAD 5ème, 15:30-17:30 classe 1C4, 17:30-19h00 classe 2C1, Salle Lifar

Danse contemporaine, classe de Valérie Grialou

12:15-13:15 classe
CHAD 3ème, Salle Lifar

13h30-14h30 classe
1C1, Salle Chadinoff

Flûte traversière, classe d’Eleni Kappa

12:30-15:30 salle
Ohana, 16:30-19:30 salle Schoenberg

Clarinette, classe de Michel Capozzoli

12:30-20:00 salle
Hotteterre

Harpe, classe d’Aurélie Saraf

13:00-20:00 salle
Berg (dont ensembles harpe 17:30-19:30)

Piano, classe de Natalia Valentin

13:00-19:30 salle
Bartok

Jazz, classes de Stéphane Audard

Salle jazz 1

13:30-15:00,
atelier pratique d’harmonie jazz niveau 2

15:00-17:00, histoire
du jazz (présentation par les élèves des grandes figures du jazz : Ella
Fitzgerald, Django Reinhardt, Gary Burton etc..)

17:00-18:30,
atelier pratique de l’harmonie jazz niveau 3

Orchestre cordes, classes de Iara Teixera Martins

13:45-15:00, Orchestre
Junior classes 1C3 1C4, 15:00-16:30 Petite Symphonie classes 2C, Auditorium

Percussion, classe de Sandra Valette

14:00-20:30 Cours
(dont ensembles percussion 18:30-20:30) salle Varese

Danse classique, classe de Mingxi Zhang

14:30-16:30,
classe 2C3, 16:30-18:30, classe 2C4, 18:30-20:30, classe 3C, salle Chadinoff

Chœurs, classes de Christophe Barroso

18:00-19:00, atelier
soliste chanteur lyrique, 19:00-20:30, chœur Charles Munch, Auditorium

SITE PIVER :

Danse classe d’isabelle Renard

Eveil 12:45-13:30,
Initiation 13:30-15:30, salle Anna Halprin

Ampic Cuivres, classe de Mathilde Sabaton :
Présentation

14:00 -16:00,
salle Fanny Mendelssohn

Parcours Découverte du théâtre, classe de Catherine
Salvini

14:00-18:00
répétitions des différents spectacles en cours, salle Maria Callas

Danse classique , classe d’Isabelle Renard

15:30-16:30,
classe 1C2, 16:30-18:00, classe 1C3, Salle Anna Halprin

Musique Actuelle Amplifiée, classe de Jean Thomas

18:30-20:00,
salle Billie Holiday

Polyphonie Renaissance, classe de Julie Hassler

20:00-21:30,
salle Nina Simone

JEUDI 28 MAI

SITE DURANTI :

Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel

10:00-13:00 &
13:30-18:30, salle Rostand

Atelier Claquettes, classe de Raphaël Meyrier

13:45-15:15, débutant
& 15:15-16:45 intermédiaire, salle des Ensembles

Danse classique, classe d’Isabelle Renard

14:00-15:30 CHAD
6ème, 15:30-17:00 CHAD 4ème, 17:00-18:30 1C2, salle
Lifar

Flûte traversière, classe d’Eleni Kappa

14:30-18:00, salle
Chausson

Danse jazz, classe d’Isabelle Paoli : répétition publique du
spectacle de danse

16:00-21:45
auditorium

SITE PIVER :

Piano classe de Sandrine Constantin

15:40-20h30,
salle Clara Schumann

Danse contemporaine classes de Dionisia Ferreira

17:00-18:00
Initiation 2, 18:00-19:15 classe 2C3 2C4, 19:15-20:30 classe 3C2, 20:30-21:45
classe 3C3 et plus, salle Anna Halprin

Ensemble de cors, classe de Mathilde Sabaton : Répétitions

17:00-19:30,
Salle Nina Simone

Parcours Découverte du théâtre, classe de Catherine Salvini

19:00-21:45
répétitions des différents spectacles en cours, salle Maria Callas

Chœur de femmes, Sarah Beucler : répétition
ouverte participative

19:00-20:30,
salle Hélène de Montgeroult

VENDREDI 29 MAI

SITE DURANTI :

Piano, classe de Sandrine Constantin

14:15-20:30,
salle Rameau

Flûte traversière classe d’Eleni Kappa

15:15-19:00 (dont
présentation instrumentale : 16:45-17:30), salle Ohana

Danse jazz, classe de Cléa Docteur

15:30-17:00,
classe CHAD 3ème, 17:00-18:00, classe 1C1, 18:00-19:00, classe 1C3, 19:00-20:30
classes 2C2 et 2C3, salle Chadinoff

20:30-21:45,
classe 2C4/3C, salle Lifar

Danse classique, classe de
Mingxi Zhang

17:00-18h00 danse
initiation, 18:00-19:30 classe 2C3, 19:30-21:00 cours Post CEC, salle Lifar

SITE PIVER :

Clavecin classe de Jean-Miguel Aristizabal

12:30-18:00 cours
dont présentation instrumentale 14:00-15:00, 18:00-20:00 musique de chambre, salle Nina
Simone

Violon classe de Sophie Martin

17:00-19:00,
salle Clara Schumann

Composition musicale : Atelier de création, classe
de Maël Bailly

18:00-20:30 salle
Hélène de Montgeroult

Atelier Vivaldi (solistes violonistes accompagnés)
classe de Sophie Martin

19:00-20:00, salle Clara
Schumann

SAMEDI 30 MAI

SITE DURANTI :

Clavecin, classe de Thierry Schorr

09:00-11:15 Présentation
de deux types de clavecins, salle Duphly

Piano, classe de Sandrine Constantin

09:00-16:00,
salle Rameau

Cours de cors avec essais d’instrument, classe de
Mathilde Sabaton

09:15- 13:15 et
de 13:15-14:00, salle Delalande

Danse classique, classe de Valérie Grialou

09:30-11:30
classe 1C1, 11:30-13:00 classe 1C4, 13:30-15:30 classe 2C1, 15:30-17:00 classe
2C2, Salle Chadinoff

Atelier de musique à tradition orale classe de Sophie
Martin

17:30-18:30, salle
Hotteterre

SITE PIVER :

Accompagnement à l’inscription au conservatoire

09:30-18:00

Violoncelle baroque, viole de gambe, classe de Philippe
Foulon

Salle Clara Schumann

10:00-11:00,
présentation du violoncelle baroque

11:00-12:30,
cours d’ensemble de viole de gambe et présentation et essai d’instrument pour
des enfants à partir de 7 ans

Danse, projet création, classe de Mingxi Zhang

12:00-14:00 classe
post CEC, Salle Anna Halprin

Atelier découverte des percussions africaines, classe
d’Ivan Kolesnikov

14:00-15:00 et 15:00-16:00,
salle Clara Schumann

Présentation et essai du violon pour les enfants par
Sophie Martin
(en coordination avec la mairie)

15:00-16:00, salle Maria Callas

MAA
CONCERT : Tous les amplis sont à 11 ! Du rock, du funk, de la pop
avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées.

Professeurs participants : Virginie Daïdé, Clément Garcin, Gabriel Le
Masne, Natasha Leroux, Virginie Peyral, Jean Thomas

17:00-19:00,
salle Billie Holiday / cour

Théâtre de la Bastille,
76 Rue de la Roquette, 75011 Paris :
PERFORMANCE
Aujourd’hui, on improvise !
Sessions publiques de performance
d’improvisation inter-disciplines, inter-conservatoires théâtre, musique,
danse, Konnakol…1ère session 14:30-15:30, 2ème session 16:00-17:00

Du 26 au 30 mai 2026, le conservatoire municipal d’arrondissement (CMA) du XIe arrondissement de Paris (Charles Munch) vous ouvre ses portes ! Venez découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique parisienne en musique, danse et théâtre !
Du mardi 26 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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