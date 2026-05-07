Journées Portes ouvertes Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Journées Portes ouvertes Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mardi 26 mai 2026.
Programme de la semaine :
MARDI 26 MAI
SITE DURANTI :
Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel
10:00-13:00, Auditorium, 14:00-17:00, salle Rostand
Déchiffrage piano, classe de Sandrine Constantin
15:30-20:30,
salle Rameau
Contrebasse, classe de Charlotte Testu
16:00-19h30, cours,
dont Atelier découverte Contrebasse 16:30-17:00, Salle Delalande
Violon AMPIC 1, classe de Sophie Martin
17:00-18:30,
salle Hotteterre
Danse classique, classe d’isabelle Renard
Salle Chadinoff, 17:00-18:00,
classe 1C1, 18:00-19:30, classe 1C3
Chœurs, classe de Christophe Barroso
Salle des
Ensembles, 17:00-19:00, Chœur
Préparatoire, 19:00-20:30, Chœur Pop
Orchestre d’Harmonie, classe de Pierre Boutillier
17:30-20:00,
Auditorium
Violon classe de Sophie Martin
18:30-19:30,
salle Hotteterre
SITE PIVER :
Chant baroque et atelier lyrique, classe de Julie
Hassler
Salle Nina Simone
11:00-12:30 et 13:30-15:00,
chant baroque
15:00 à 17:00, répétition
d’Atys de Lully par les étudiants de l’atelier lyrique baroque
Danse ancienne, classe de Ana Yepes
Salle Anna Halprin
15:45-17:00,
niveau avancé, 17:00-18:15, niveau intermédiaire, 18:15-19:30, niveau débutant
Pianoforte, classe de Natalia Valentin
Cours 12:20-14-30
et 16:30-17:10, Salle Clara Schumann
Présentation de
pianoforte 17:00-17:30, Salle Clara Schumann
JAZZ : Concert des classes de jazz de
Stéphane Audard
aux côtés du trompettiste Yoann LOUSTALOT
12:00-13:30 Auditorium
MERCREDI 27 MAI
SITE DURANTI :
Accompagnement à l’inscription
au conservatoire
09:30-18:00
Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel
10:30-12:30, Cours
Inter-Cycles, Auditorium, 13h30-17h30, Cours, salle Rostand
Danse jazz, classe de Cléa Docteur
10:30-12:00, classe
CHAD 6ème, 12:00-13:30, classe CHAD 4ème, Salle Chadinoff
Danse classique, classe de Valérie Grialou
10:45-12:15 classe
CHAD 5ème, 15:30-17:30 classe 1C4, 17:30-19h00 classe 2C1, Salle Lifar
Danse contemporaine, classe de Valérie Grialou
12:15-13:15 classe
CHAD 3ème, Salle Lifar
13h30-14h30 classe
1C1, Salle Chadinoff
Flûte traversière, classe d’Eleni Kappa
12:30-15:30 salle
Ohana, 16:30-19:30 salle Schoenberg
Clarinette, classe de Michel Capozzoli
12:30-20:00 salle
Hotteterre
Harpe, classe d’Aurélie Saraf
13:00-20:00 salle
Berg (dont ensembles harpe 17:30-19:30)
Piano, classe de Natalia Valentin
13:00-19:30 salle
Bartok
Jazz, classes de Stéphane Audard
Salle jazz 1
13:30-15:00,
atelier pratique d’harmonie jazz niveau 2
15:00-17:00, histoire
du jazz (présentation par les élèves des grandes figures du jazz : Ella
Fitzgerald, Django Reinhardt, Gary Burton etc..)
17:00-18:30,
atelier pratique de l’harmonie jazz niveau 3
Orchestre cordes, classes de Iara Teixera Martins
13:45-15:00, Orchestre
Junior classes 1C3 1C4, 15:00-16:30 Petite Symphonie classes 2C, Auditorium
Percussion, classe de Sandra Valette
14:00-20:30 Cours
(dont ensembles percussion 18:30-20:30) salle Varese
Danse classique, classe de Mingxi Zhang
14:30-16:30,
classe 2C3, 16:30-18:30, classe 2C4, 18:30-20:30, classe 3C, salle Chadinoff
Chœurs, classes de Christophe Barroso
18:00-19:00, atelier
soliste chanteur lyrique, 19:00-20:30, chœur Charles Munch, Auditorium
SITE PIVER :
Danse classe d’isabelle Renard
Eveil 12:45-13:30,
Initiation 13:30-15:30, salle Anna Halprin
Ampic Cuivres, classe de Mathilde Sabaton :
Présentation
14:00 -16:00,
salle Fanny Mendelssohn
Parcours Découverte du théâtre, classe de Catherine
Salvini
14:00-18:00
répétitions des différents spectacles en cours, salle Maria Callas
Danse classique , classe d’Isabelle Renard
15:30-16:30,
classe 1C2, 16:30-18:00, classe 1C3, Salle Anna Halprin
Musique Actuelle Amplifiée, classe de Jean Thomas
18:30-20:00,
salle Billie Holiday
Polyphonie Renaissance, classe de Julie Hassler
20:00-21:30,
salle Nina Simone
JEUDI 28 MAI
SITE DURANTI :
Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel
10:00-13:00 &
13:30-18:30, salle Rostand
Atelier Claquettes, classe de Raphaël Meyrier
13:45-15:15, débutant
& 15:15-16:45 intermédiaire, salle des Ensembles
Danse classique, classe d’Isabelle Renard
14:00-15:30 CHAD
6ème, 15:30-17:00 CHAD 4ème, 17:00-18:30 1C2, salle
Lifar
Flûte traversière, classe d’Eleni Kappa
14:30-18:00, salle
Chausson
Danse jazz, classe d’Isabelle Paoli : répétition publique du
spectacle de danse
16:00-21:45
auditorium
SITE PIVER :
Piano classe de Sandrine Constantin
15:40-20h30,
salle Clara Schumann
Danse contemporaine classes de Dionisia Ferreira
17:00-18:00
Initiation 2, 18:00-19:15 classe 2C3 2C4, 19:15-20:30 classe 3C2, 20:30-21:45
classe 3C3 et plus, salle Anna Halprin
Ensemble de cors, classe de Mathilde Sabaton : Répétitions
17:00-19:30,
Salle Nina Simone
Parcours Découverte du théâtre, classe de Catherine Salvini
19:00-21:45
répétitions des différents spectacles en cours, salle Maria Callas
Chœur de femmes, Sarah Beucler : répétition
ouverte participative
19:00-20:30,
salle Hélène de Montgeroult
VENDREDI 29 MAI
SITE DURANTI :
Piano, classe de Sandrine Constantin
14:15-20:30,
salle Rameau
Flûte traversière classe d’Eleni Kappa
15:15-19:00 (dont
présentation instrumentale : 16:45-17:30), salle Ohana
Danse jazz, classe de Cléa Docteur
15:30-17:00,
classe CHAD 3ème, 17:00-18:00, classe 1C1, 18:00-19:00, classe 1C3, 19:00-20:30
classes 2C2 et 2C3, salle Chadinoff
20:30-21:45,
classe 2C4/3C, salle Lifar
Danse classique, classe de
Mingxi Zhang
17:00-18h00 danse
initiation, 18:00-19:30 classe 2C3, 19:30-21:00 cours Post CEC, salle Lifar
SITE PIVER :
Clavecin classe de Jean-Miguel Aristizabal
12:30-18:00 cours
dont présentation instrumentale 14:00-15:00, 18:00-20:00 musique de chambre, salle Nina
Simone
Violon classe de Sophie Martin
17:00-19:00,
salle Clara Schumann
Composition musicale : Atelier de création, classe
de Maël Bailly
18:00-20:30 salle
Hélène de Montgeroult
Atelier Vivaldi (solistes violonistes accompagnés)
classe de Sophie Martin
19:00-20:00, salle Clara
Schumann
SAMEDI 30 MAI
SITE DURANTI :
Clavecin, classe de Thierry Schorr
09:00-11:15 Présentation
de deux types de clavecins, salle Duphly
Piano, classe de Sandrine Constantin
09:00-16:00,
salle Rameau
Cours de cors avec essais d’instrument, classe de
Mathilde Sabaton
09:15- 13:15 et
de 13:15-14:00, salle Delalande
Danse classique, classe de Valérie Grialou
09:30-11:30
classe 1C1, 11:30-13:00 classe 1C4, 13:30-15:30 classe 2C1, 15:30-17:00 classe
2C2, Salle Chadinoff
Atelier de musique à tradition orale classe de Sophie
Martin
17:30-18:30, salle
Hotteterre
SITE PIVER :
Accompagnement à l’inscription au conservatoire
09:30-18:00
Violoncelle baroque, viole de gambe, classe de Philippe
Foulon
Salle Clara Schumann
10:00-11:00,
présentation du violoncelle baroque
11:00-12:30,
cours d’ensemble de viole de gambe et présentation et essai d’instrument pour
des enfants à partir de 7 ans
Danse, projet création, classe de Mingxi Zhang
12:00-14:00 classe
post CEC, Salle Anna Halprin
Atelier découverte des percussions africaines, classe
d’Ivan Kolesnikov
14:00-15:00 et 15:00-16:00,
salle Clara Schumann
Présentation et essai du violon pour les enfants par
Sophie Martin
(en coordination avec la mairie)
15:00-16:00, salle Maria Callas
MAA
CONCERT : Tous les amplis sont à 11 ! Du rock, du funk, de la pop
avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées.
Professeurs participants : Virginie Daïdé, Clément Garcin, Gabriel Le
Masne, Natasha Leroux, Virginie Peyral, Jean Thomas
17:00-19:00,
salle Billie Holiday / cour
Théâtre de la Bastille,
76 Rue de la Roquette, 75011 Paris :
PERFORMANCE
Aujourd’hui, on improvise !
Sessions publiques de performance
d’improvisation inter-disciplines, inter-conservatoires théâtre, musique,
danse, Konnakol…1ère session 14:30-15:30, 2ème session 16:00-17:00
Du 26 au 30 mai 2026, le conservatoire municipal d’arrondissement (CMA) du XIe arrondissement de Paris (Charles Munch) vous ouvre ses portes ! Venez découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique parisienne en musique, danse et théâtre !
Du mardi 26 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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