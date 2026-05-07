Journées Portes ouvertes Conservatoire Charles Munch Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Programme de la semaine :

MARDI 26 MAI

SITE DURANTI :

Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel

10:00-13:00, Auditorium, 14:00-17:00, salle Rostand

Déchiffrage piano, classe de Sandrine Constantin

15:30-20:30,

salle Rameau

Contrebasse, classe de Charlotte Testu

16:00-19h30, cours,

dont Atelier découverte Contrebasse 16:30-17:00, Salle Delalande

Violon AMPIC 1, classe de Sophie Martin

17:00-18:30,

salle Hotteterre

Danse classique, classe d’isabelle Renard

Salle Chadinoff, 17:00-18:00,

classe 1C1, 18:00-19:30, classe 1C3

Chœurs, classe de Christophe Barroso

Salle des

Ensembles, 17:00-19:00, Chœur

Préparatoire, 19:00-20:30, Chœur Pop

Orchestre d’Harmonie, classe de Pierre Boutillier

17:30-20:00,

Auditorium

Violon classe de Sophie Martin

18:30-19:30,

salle Hotteterre

SITE PIVER :

Chant baroque et atelier lyrique, classe de Julie

Hassler

Salle Nina Simone

11:00-12:30 et 13:30-15:00,

chant baroque

15:00 à 17:00, répétition

d’Atys de Lully par les étudiants de l’atelier lyrique baroque

Danse ancienne, classe de Ana Yepes

Salle Anna Halprin

15:45-17:00,

niveau avancé, 17:00-18:15, niveau intermédiaire, 18:15-19:30, niveau débutant

Pianoforte, classe de Natalia Valentin

Cours 12:20-14-30

et 16:30-17:10, Salle Clara Schumann

Présentation de

pianoforte 17:00-17:30, Salle Clara Schumann

JAZZ : Concert des classes de jazz de

Stéphane Audard

aux côtés du trompettiste Yoann LOUSTALOT

12:00-13:30 Auditorium

MERCREDI 27 MAI

SITE DURANTI :

Accompagnement à l’inscription

au conservatoire

09:30-18:00

Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel

10:30-12:30, Cours

Inter-Cycles, Auditorium, 13h30-17h30, Cours, salle Rostand

Danse jazz, classe de Cléa Docteur

10:30-12:00, classe

CHAD 6ème, 12:00-13:30, classe CHAD 4ème, Salle Chadinoff

Danse classique, classe de Valérie Grialou

10:45-12:15 classe

CHAD 5ème, 15:30-17:30 classe 1C4, 17:30-19h00 classe 2C1, Salle Lifar

Danse contemporaine, classe de Valérie Grialou

12:15-13:15 classe

CHAD 3ème, Salle Lifar

13h30-14h30 classe

1C1, Salle Chadinoff

Flûte traversière, classe d’Eleni Kappa

12:30-15:30 salle

Ohana, 16:30-19:30 salle Schoenberg

Clarinette, classe de Michel Capozzoli

12:30-20:00 salle

Hotteterre

Harpe, classe d’Aurélie Saraf

13:00-20:00 salle

Berg (dont ensembles harpe 17:30-19:30)

Piano, classe de Natalia Valentin

13:00-19:30 salle

Bartok

Jazz, classes de Stéphane Audard

Salle jazz 1

13:30-15:00,

atelier pratique d’harmonie jazz niveau 2

15:00-17:00, histoire

du jazz (présentation par les élèves des grandes figures du jazz : Ella

Fitzgerald, Django Reinhardt, Gary Burton etc..)

17:00-18:30,

atelier pratique de l’harmonie jazz niveau 3

Orchestre cordes, classes de Iara Teixera Martins

13:45-15:00, Orchestre

Junior classes 1C3 1C4, 15:00-16:30 Petite Symphonie classes 2C, Auditorium

Percussion, classe de Sandra Valette

14:00-20:30 Cours

(dont ensembles percussion 18:30-20:30) salle Varese

Danse classique, classe de Mingxi Zhang

14:30-16:30,

classe 2C3, 16:30-18:30, classe 2C4, 18:30-20:30, classe 3C, salle Chadinoff

Chœurs, classes de Christophe Barroso

18:00-19:00, atelier

soliste chanteur lyrique, 19:00-20:30, chœur Charles Munch, Auditorium

SITE PIVER :

Danse classe d’isabelle Renard

Eveil 12:45-13:30,

Initiation 13:30-15:30, salle Anna Halprin

Ampic Cuivres, classe de Mathilde Sabaton :

Présentation

14:00 -16:00,

salle Fanny Mendelssohn

Parcours Découverte du théâtre, classe de Catherine

Salvini

14:00-18:00

répétitions des différents spectacles en cours, salle Maria Callas

Danse classique , classe d’Isabelle Renard

15:30-16:30,

classe 1C2, 16:30-18:00, classe 1C3, Salle Anna Halprin

Musique Actuelle Amplifiée, classe de Jean Thomas

18:30-20:00,

salle Billie Holiday

Polyphonie Renaissance, classe de Julie Hassler

20:00-21:30,

salle Nina Simone

JEUDI 28 MAI

SITE DURANTI :

Art Dramatique, classe de Philippe Perrussel

10:00-13:00 &

13:30-18:30, salle Rostand

Atelier Claquettes, classe de Raphaël Meyrier

13:45-15:15, débutant

& 15:15-16:45 intermédiaire, salle des Ensembles

Danse classique, classe d’Isabelle Renard

14:00-15:30 CHAD

6ème, 15:30-17:00 CHAD 4ème, 17:00-18:30 1C2, salle

Lifar

Flûte traversière, classe d’Eleni Kappa

14:30-18:00, salle

Chausson

Danse jazz, classe d’Isabelle Paoli : répétition publique du

spectacle de danse

16:00-21:45

auditorium

SITE PIVER :

Piano classe de Sandrine Constantin

15:40-20h30,

salle Clara Schumann

Danse contemporaine classes de Dionisia Ferreira

17:00-18:00

Initiation 2, 18:00-19:15 classe 2C3 2C4, 19:15-20:30 classe 3C2, 20:30-21:45

classe 3C3 et plus, salle Anna Halprin

Ensemble de cors, classe de Mathilde Sabaton : Répétitions

17:00-19:30,

Salle Nina Simone

Parcours Découverte du théâtre, classe de Catherine Salvini

19:00-21:45

répétitions des différents spectacles en cours, salle Maria Callas

Chœur de femmes, Sarah Beucler : répétition

ouverte participative

19:00-20:30,

salle Hélène de Montgeroult

VENDREDI 29 MAI

SITE DURANTI :

Piano, classe de Sandrine Constantin

14:15-20:30,

salle Rameau

Flûte traversière classe d’Eleni Kappa

15:15-19:00 (dont

présentation instrumentale : 16:45-17:30), salle Ohana

Danse jazz, classe de Cléa Docteur

15:30-17:00,

classe CHAD 3ème, 17:00-18:00, classe 1C1, 18:00-19:00, classe 1C3, 19:00-20:30

classes 2C2 et 2C3, salle Chadinoff

20:30-21:45,

classe 2C4/3C, salle Lifar

Danse classique, classe de

Mingxi Zhang

17:00-18h00 danse

initiation, 18:00-19:30 classe 2C3, 19:30-21:00 cours Post CEC, salle Lifar

SITE PIVER :

Clavecin classe de Jean-Miguel Aristizabal

12:30-18:00 cours

dont présentation instrumentale 14:00-15:00, 18:00-20:00 musique de chambre, salle Nina

Simone

Violon classe de Sophie Martin

17:00-19:00,

salle Clara Schumann

Composition musicale : Atelier de création, classe

de Maël Bailly

18:00-20:30 salle

Hélène de Montgeroult

Atelier Vivaldi (solistes violonistes accompagnés)

classe de Sophie Martin

19:00-20:00, salle Clara

Schumann

SAMEDI 30 MAI

SITE DURANTI :

Clavecin, classe de Thierry Schorr

09:00-11:15 Présentation

de deux types de clavecins, salle Duphly

Piano, classe de Sandrine Constantin

09:00-16:00,

salle Rameau

Cours de cors avec essais d’instrument, classe de

Mathilde Sabaton

09:15- 13:15 et

de 13:15-14:00, salle Delalande

Danse classique, classe de Valérie Grialou

09:30-11:30

classe 1C1, 11:30-13:00 classe 1C4, 13:30-15:30 classe 2C1, 15:30-17:00 classe

2C2, Salle Chadinoff

Atelier de musique à tradition orale classe de Sophie

Martin

17:30-18:30, salle

Hotteterre

SITE PIVER :

Accompagnement à l’inscription au conservatoire

09:30-18:00

Violoncelle baroque, viole de gambe, classe de Philippe

Foulon

Salle Clara Schumann

10:00-11:00,

présentation du violoncelle baroque

11:00-12:30,

cours d’ensemble de viole de gambe et présentation et essai d’instrument pour

des enfants à partir de 7 ans

Danse, projet création, classe de Mingxi Zhang

12:00-14:00 classe

post CEC, Salle Anna Halprin

Atelier découverte des percussions africaines, classe

d’Ivan Kolesnikov

14:00-15:00 et 15:00-16:00,

salle Clara Schumann

Présentation et essai du violon pour les enfants par

Sophie Martin

(en coordination avec la mairie)

15:00-16:00, salle Maria Callas

MAA

CONCERT : Tous les amplis sont à 11 ! Du rock, du funk, de la pop

avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées.

Professeurs participants : Virginie Daïdé, Clément Garcin, Gabriel Le

Masne, Natasha Leroux, Virginie Peyral, Jean Thomas

17:00-19:00,

salle Billie Holiday / cour

Théâtre de la Bastille,

76 Rue de la Roquette, 75011 Paris :

PERFORMANCE

Aujourd’hui, on improvise !

Sessions publiques de performance

d’improvisation inter-disciplines, inter-conservatoires théâtre, musique,

danse, Konnakol…1ère session 14:30-15:30, 2ème session 16:00-17:00

Du 26 au 30 mai 2026, le conservatoire municipal d’arrondissement (CMA) du XIe arrondissement de Paris (Charles Munch) vous ouvre ses portes ! Venez découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique parisienne en musique, danse et théâtre !

Du mardi 26 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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