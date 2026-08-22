Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Chazelle Bertrand Sortir de Martel Direction Gluges Martel
samedi 10 octobre 2026 · Sortir de Martel Direction Gluges · Martel
Informations pratiques
Martel
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Chazelle Bertrand
Sortir de Martel Direction Gluges Chemin du Tivoli Malpique Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Chazelle Bertrand Aquarelle Huile
L'atelier est situé face à la cité médiévale de Martel face aux 7 tours et le long de la voie de chemin de fer du Haut Quercy. L'aquarelle est un instrument idéal pour mieux saisir les couleurs et les lumières, dans les paysages du Quercy, des bords de mer ou le Jura où je me partage professionnellement. L'huile est plus un travail d'atelier, permettant la réflexion et l'expression d'un travail graphique.
Contact
Tél 0607569142
Site https://www.artisteo.com/fr
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique
et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
Sortir de Martel Direction Gluges Chemin du Tivoli Malpique Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 07 56 91 42
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Chazelle Bertrand Martel a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée de la Dordogne
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