Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Chazelle Bertrand Sortir de Martel Direction Gluges Martel

Informations pratiques

Martel

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Chazelle Bertrand

Sortir de Martel Direction Gluges Chemin du Tivoli Malpique Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Chazelle Bertrand Aquarelle Huile

L'atelier est situé face à la cité médiévale de Martel face aux 7 tours et le long de la voie de chemin de fer du Haut Quercy. L'aquarelle est un instrument idéal pour mieux saisir les couleurs et les lumières, dans les paysages du Quercy, des bords de mer ou le Jura où je me partage professionnellement. L'huile est plus un travail d'atelier, permettant la réflexion et l'expression d'un travail graphique.

Contact

Tél 0607569142

Site https://www.artisteo.com/fr

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Sortir de Martel Direction Gluges Chemin du Tivoli Malpique Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 07 56 91 42

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Chazelle Bertrand Martel a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée de la Dordogne