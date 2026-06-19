Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Grout Jacqueline le bourg, près de l’église Bétaille
samedi 10 octobre 2026 · le bourg, près de l'église · Bétaille
Informations pratiques
Bétaille
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Grout Jacqueline
le bourg, près de l’église 2 Chemin de la Chenelotte Bétaille Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Grout Jacqueline Peinture Ecriture
L’acte de peindre est essentiel pour moi, de même que l’acte d’écrire
Depuis longtemps je m’autoportraitise a l’infini pour conjurer l’idée ancrée de solitude, tout en enrichissant mon cercle de créatures qui partageraient mes résonances et mes attentes. Ainsi je sonde les limites affectives qui me permettent d’affirmer mon moi profond.
Blottie dans la campagne quercinoise depuis quelques années je suis à l’affût les couleurs et les formes viennent remplacer mes espérances et intensifient mon besoin de création.
N’ayant plus d’atelier je m’autorise à peindre ou dessiner ou bon me semble en privilégiant l’acrylique, les pastels et les encres sur papier. Je peins, donc je suis.
Contact
Tél 06 10 93 39 35
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique
et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
le bourg, près de l’église 2 Chemin de la Chenelotte Bétaille 46600 Lot Occitanie +33 6 10 93 39 35
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Grout Jacqueline Bétaille a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne
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