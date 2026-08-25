Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Palade Alex Grange avec pigeonnier Cuzance
samedi 10 octobre 2026 · Grange avec pigeonnier · Cuzance
Informations pratiques
Cuzance
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Palade Alex
Grange avec pigeonnier 263 route de Blanat Cuzance Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.
Palade Alex Peintre
Pour tout artiste, l'atelier est un lieu essentiel qui met son empreinte sur le travail qui y est accompli. Pour moi c'est également un lieu de refuge autant que l'expression de mon univers. Un lieu de dialogue entre l'histoire du Causse et ma peinture. Un lieu hors du temps et de l'espace, ou plutôt un lieu où le temps et l'espace prennent leur propres significations.
Contact
Tél 06 21 52 81 20
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
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Grange avec pigeonnier 263 route de Blanat Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 21 52 81 20
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Palade Alex Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne
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