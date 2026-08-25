Informations pratiques

Cuzance

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Rousseau Donatien

1345 route de Saillac Cuzance Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Rousseau Donatien Photographe

Mon atelier pour ces journées portes ouvertes présentera mon travail photographique intitulé

mes petits panoramas photographiques à petits prix / 5P pour 2 jours. 12 photographies réalisées au rythme des 4 saisons. Donc 12 images.

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 06 62 71 05 65

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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1345 route de Saillac Cuzance 46110 Lot Occitanie +33 6 62 71 05 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Rousseau Donatien Cuzance a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne