Joutes Journée découverte Place des anciens abattoirs Clamecy

Clamecy

Joutes Journée découverte

Place des anciens abattoirs Place des anciens abattoirs de Clamecy Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Joutes journée découverte A partir de 8 ans ! Viens découvrir notre sport et pourquoi pas devenir le futur champion du club Cette journée sera encadrée par nos éducateurs diplômés et nos licenciés .

Place des anciens abattoirs Place des anciens abattoirs de Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 83 95 71

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English : Joutes Journée découverte

L’événement Joutes Journée découverte Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais