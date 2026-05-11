Joutes Journée découverte Place des anciens abattoirs Clamecy
Joutes Journée découverte Place des anciens abattoirs Clamecy dimanche 14 juin 2026.
Clamecy
Joutes Journée découverte
Place des anciens abattoirs Place des anciens abattoirs de Clamecy Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Joutes journée découverte A partir de 8 ans ! Viens découvrir notre sport et pourquoi pas devenir le futur champion du club Cette journée sera encadrée par nos éducateurs diplômés et nos licenciés .
Place des anciens abattoirs Place des anciens abattoirs de Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 83 95 71
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English : Joutes Journée découverte
L’événement Joutes Journée découverte Clamecy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
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