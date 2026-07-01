JOYFULLY GOSPEL, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

JOYFULLY GOSPEL Jeudi 3 décembre, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

tarifs de 8 à 20 €. L’offre « 1 place achetée / 1 place offerte » n’est valable que pour les places achetées au guichet du CC René-Char. Renseignement au 04 92 30 87 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:30:00+01:00

SONGS OF FREEDOM

Depuis 20 ans, le Joyfully Gospel fait vibrer les coeurs et les scènes avec un gospel vivant, généreux et accessible à tous. Ce groupe passionné, offre bien plus qu’un simple concert : une véritable célébration collective !

Leur répertoire éclectique mêle avec brio les standards du Negro Spiritual et les grands classiques du gospel, aux sonorités modernes et pop. Une diversité musicale qui séduit autant les amateurs que les mélomanes avertis, dans un esprit de partage et de joie.

Le public est invité à participer à un quiz gospel ludique, à chanter, taper des mains, et surtout, à se laisser emporter par la puissance des voix et la richesse des harmonies.

Avec le Joyfully Gospel, le gospel devient un lien vivant entre les époques, les styles et les gens. Une énergie communicative, un souffle d’espoir, une expérience à vivre ensemble !

Un concert à ne pas manquer pour faire le plein d’optimisme !

Nathalie Garcia [cheffe de choeur/chant]

Wilfried Wilson [chant/piano]

Lydie Wilson [chant]

Maia Foreman [chant]

Jérôme Rouzier [chant]

www.joyfullygospel.com

Billetterie en ligne

Vidéo

Soirée découverte 1 place achetée = 1 place offerte (L’offre « 1 place achetée / 1 place offerte » n’est valable que pour les places achetées au guichet du CC René-Char. Renseignement au 04 92 30 87 10)

En partenariat avec Arts et musiques en Provence

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}] [{« link »: « http://www.joyfullygospel.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « joyfully gospel », « cache_age »: 86400, « description »: « Le 16 mai 2025, Joyfully Gospel a cu00e9lu00e9bru00e9 ses 20 ans lors du2019un concert inoubliable !nAu-delu00e0 du2019un simple anniversaire, cu2019u00e9tait lu2019occasion de fu00eater 20 ans de partage, de joie et du2019amitiu00e9, parfois longue de nombreuses plusieurs annu00e9es avec certains membres.nnLa chorale a offert un moment extraordinaire, vibrant du2019u00e9nergie et du2019u00e9motions, portu00e9 par des voix puissantes et un esprit du2019unitu00e9 qui a traversu00e9 la salle.nLe public, venu nombreux, a ru00e9pondu pru00e9sent pour cu00e9lu00e9brer cet anniversaire et partager avec nous une soiru00e9e placu00e9e sous le signe de la musique, de la convivialitu00e9 et de la gratitude.nUn concert qui restera gravu00e9 dans les mu00e9moires et dans les cu0153urs. », « type »: « video », « title »: « Joyfully Gospel-Teaser concert-16 mai 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vVL8A15OfP4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vVL8A15OfP4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3sYMTLZC-sIz5aMzbCMalQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Avec le Joyfully Gospel, le gospel devient un lien vivant entre les époques, les styles et les gens. Une énergie communicative, un souffle d’espoir, une expérience à vivre ensemble ! GOSPEL SONGS OF FREEDOM

La cappteuse d’émotions