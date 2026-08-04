Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Jubil’ ciné

Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Perfect days film germano-japonais (2023) de Wim Wenders avec Koji Yakusho, prix d’interprétation masculine, Festival de Cannes 2023.

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Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org

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English :

Perfect Days, a German-Japanese film (2023) directed by Wim Wenders and starring Koji Yakusho, winner of the Best Actor Award at the 2023 Cannes Film Festival.

L’événement Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon