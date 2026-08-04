Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon
samedi 5 décembre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Jubil’ ciné
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 17:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Perfect days film germano-japonais (2023) de Wim Wenders avec Koji Yakusho, prix d’interprétation masculine, Festival de Cannes 2023.
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Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@jubilons.org
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English :
Perfect Days, a German-Japanese film (2023) directed by Wim Wenders and starring Koji Yakusho, winner of the Best Actor Award at the 2023 Cannes Film Festival.
L’événement Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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