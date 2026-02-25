Marché des métiers d’art Le Chambon-sur-Lignon
Marché des métiers d’art Le Chambon-sur-Lignon samedi 8 août 2026.
Marché des métiers d’art
Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Loz’ Arts Auvergne réunit des artisans et organise des marchés en mettant à l’honneur des savoir-faire variés.
.
Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loz’ Arts Auvergne brings together artisans and organizes markets showcasing a wide range of skills.
L’événement Marché des métiers d’art Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon