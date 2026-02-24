Projection La femme au tableau Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Projection La femme au tableau Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon dimanche 9 août 2026.
Projection La femme au tableau
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 21:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre du cycle de films autour de l’exposition Le marché de l’art sous l’occupation . Film de 2015. Tarifs du cinéma.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65
English :
As part of the film cycle around the exhibition The art market under the occupation . Film from 2015. Cinema rates.
L’événement Projection La femme au tableau Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon