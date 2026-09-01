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Julia Hornung Group Feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 20 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Julia Hornung Group Feat Aurore Voilqué Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
Billetterie : 25 EUR

Julia Hornung Trio feat. Aurore Voilqué réunit quatre musicien·ne·s reconnus de la scène européenne du Gypsy Swing, chacun affirmant une voix musicale singulière et une présence régulière sur les scènes internationales. Au centre du projet, la contrebassiste munichoise Julia Hornung dirige le trio avec une vision artistique claire et une conception ouverte du jeu collectif.

La musique se construit dans l’écoute, l’interaction et le groove, plutôt que dans des rôles figés. La violoniste et chanteuse française Aurore Voilqué rejoint le groupe en tant qu’invitée spéciale. Figure bien connue de la scène gypsy swing parisienne, elle apporte un jeu de violon précis et lyrique, ponctué de chants choisis qui enrichissent la palette sonore de l’ensemble.

À la guitare solo, Giangiacomo Rosso développe une approche expressive et personnelle, ancrée dans la tradition, tandis que Julien Cattiaux assure une base rythmique solide et entraînante.

Le répertoire s’inscrit dans la tradition du Gypsy Swing héritée de Django Reinhardt revisitée à travers l’expérience partagée et les personnalités musicales des membres du groupe.

En mai 2026 le quartet enregistrera son premier album

Julia Hornung contrebasse

Aurore Voilqué violon, chant

Giangiacomo Rosso Guitare lead

Julien Cattiaux guitare rythmique

Jazz manouche par la contrebassiste Allemande Julia Hornung qui invite la violoniste française Aurore Voilqué
Le dimanche 20 septembre 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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