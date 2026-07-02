Julie Fuchs, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Julie Fuchs Jeudi 22 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T21:40:00+02:00

Fin : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T21:40:00+02:00

Voix

Avec légèreté, fantaisie et tendresse, Julie Fuchs nous invite à flâner dans le Paris « arty », bohème et frémissant de la Belle Époque, aux côtés d’artistes talentueux, notamment le brillant accordéoniste Félicien Brut. Autour d’Erik Satie, figure libre et fantasque, se tisse un programme haut en couleur, peuplé de personnages truculents, de cabarets montmartrois et de rêveries urbaines.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699033-julie-fuchs »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-julie-fuchs-88061 »}]

Paris Bohème Voix