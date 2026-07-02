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AGENDA · Bordeaux

Julie Fuchs, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 22 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Julie Fuchs, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 avril 2027
Fin
jeudi 22 avril 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Julie Fuchs Jeudi 22 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T21:40:00+02:00
Fin : 2027-04-22T20:00:00+02:00 – 2027-04-22T21:40:00+02:00

Voix
Avec légèreté, fantaisie et tendresse, Julie Fuchs nous invite à flâner dans le Paris « arty », bohème et frémissant de la Belle Époque, aux côtés d’artistes talentueux, notamment le brillant accordéoniste Félicien Brut. Autour d’Erik Satie, figure libre et fantasque, se tisse un programme haut en couleur, peuplé de personnages truculents, de cabarets montmartrois et de rêveries urbaines.

 

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699033-julie-fuchs »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-julie-fuchs-88061 »}]
Paris Bohème Voix

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