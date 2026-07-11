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AGENDA · Limoges

Julien Clerc Place Stalingrad Limoges

mercredi 28 octobre 2026 · Place Stalingrad · Limoges

Julien Clerc Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Stalingrad
Adresse
Opéra Limoges
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Julien Clerc

Place Stalingrad Opéra Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:00:00
fin : 2026-10-28 22:00:00

Date(s) :
2026-10-28

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !   .

Place Stalingrad Opéra Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 

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English : Julien Clerc

L’événement Julien Clerc Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole

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