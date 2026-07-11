Julien Clerc Place Stalingrad Limoges
mercredi 28 octobre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Julien Clerc
Place Stalingrad Opéra Limoges Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:00:00
fin : 2026-10-28 22:00:00
Date(s) :
2026-10-28
L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! .
Place Stalingrad Opéra Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Julien Clerc
L’événement Julien Clerc Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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