Jungle avec Rachel Mbiga Epelbaum Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Née dans les années 90 au cœur des raves britanniques et des stations de radio pirates, la jungle a tout retourné sur son passage. Son secret ? Un assemblage ultra-rapide de breaks bouclés et de sonorités importées par les populations afro-caribéennes au Royaume-Uni. Plus de 30 ans après son premier âge d’or, la jungle n’a pas pris une ride et s’invite même aujourd’hui dans la pop grand public grâce à des pointures comme Nia Archives. On s’installe au Club Immersif avec la journaliste Rachel Mbiga Epelbaum pour remonter le fil de cette histoire. Viens capter comment ce genre a voyagé des tréfonds de l’underground jusqu’aux sommets des charts anglais.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Des radios pirates aux plus gros festivals, viens décoder le rythme qui refuse de se calmer dans cette nouvelle session du Club d’Écoute.

Le mercredi 14 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T20:00:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/jungle-avec-rachel-mbiga-epelbaum/



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