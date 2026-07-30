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AGENDA · Aurel

Jus de Chaussette La Coconnerie La Coconnerie Aurel

jeudi 6 août 2026 · La Coconnerie · Aurel

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Coconnerie
Adresse
2953 route d'Aurel
Ville
26340 Aurel
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Aurel

Jus de Chaussette La Coconnerie

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Spectacle de mât chinois
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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

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English :

Chinese Met Show

L’événement Jus de Chaussette La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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