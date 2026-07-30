AGENDA · Aurel
Jus de Chaussette La Coconnerie La Coconnerie Aurel
jeudi 6 août 2026 · La Coconnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
Jus de Chaussette La Coconnerie
La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Spectacle de mât chinois
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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
Chinese Met Show
L’événement Jus de Chaussette La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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