Jus de Chaussette La Coconnerie La Coconnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

Jus de Chaussette La Coconnerie

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Spectacle de mât chinois

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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

Chinese Met Show

L’événement Jus de Chaussette La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme